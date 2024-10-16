Глава Серпухова принял участие в торжественном открытии нового туробъекта

В Серпухове открыт новый туристический объект — загородный отель «Лесная ласточка». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

История объекта ведется с 1972 года — даты открытия детского пионерского лагеря, любимого всей окресной детворой и гостями из столицы. За полвека лагерь пережил много испытаний, включая пожар, и казалось, что восстановить объект, вернуть ему красоту, уют и детские улыбки будет невозможно.

Благодаря усилиям предпринимателя Игоря Ермакова и его команды на месте заброшенного пустыря возведен современный туристический объект. Направление загородного отдыха становится все более популярным и притягивает в муниципалитет тысячи гостей.

Отель направлен на активный досуг, будет проводиться организация экскурсий на сапах по Наре. В планах — создание канатного городка, а к зиме проведут трассу для тюбинга. Большая часть персонала уже трудоустроена, но в данный момент продолжается набор сотрудников.

«Уверен, что отель станет прекрасным местом отдыха для жителей и гостей округа. „Лесной ласточке“ — успешного полета и процветания!» — сказал Глава городского Серпухов Сергей Никитенко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.