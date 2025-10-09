Глава Серпухова посетил одно из крупнейших производств муниципалитета

сегодня в 10:13

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко познакомился с деятельностью ООО «РАТЕП-ИННОВАЦИЯ», входящего в реестр системообразующих предприятий Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Организация функционирует с 2007 года, производит продукцию для подвижного состава российских железных дорог — важные элементы, обеспечивающие бесперебойную работу поездов по всей стране: аппаратные камеры, пульты управления, преобразовательную технику. Более 10 тысяч секций локомотивов и вагонов, курсирующих по России, оснащены оборудованием компании.

Под руководством директора Александра Егорова в «РАТЕП-ИННОВАЦИЯ» трудятся около 500 человек. Предприятие регулярно инвестирует в обучение и развитие персонала, внедряет передовые технологии.

Производство активно сотрудничает со школами, высшими и средними специальными учреждениями образования муниципалитета и Подмосковья, предоставляя студентам возможность прохождения практики и заключения договоров на дуальное обучение.

В планах — расширять наше взаимодействие, продолжая поддерживать предстоящие проекты предприятия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.