Глава Серпухова обсудил с директорами подготовку школ к новому учебному году

В преддверии нового учебного года глава городского округа Серпухов Алексей Шимко совместно с председателем окружного Совета депутатов Михаилом Шульгой провели встречу с директорами и педагогами школ городского округа Серпухов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В школе № 2, где сейчас идет капитальный ремонт, обсудили, как сделать образовательную среду более комфортной и качественной. Обсуждалась подготовка 16 образовательных учреждений к новому учебному году, включая завершение капитального ремонта в 5 школах и старт ремонта еще в 6 учреждениях (в том числе 2 детских садах). Особое внимание уделяется единым стандартам оснащения школ в соответствии с брендбуком Минобразования Московской области, чтобы мебель и оборудование были выполнены в едином стиле.

Кроме того, директорам поручено выяснить потребность в организации школьного подвоза для учеников из Бутурлино и окрестных деревень, чтобы при необходимости организовать дополнительные автобусные рейсы. Работа по созданию комфортных и современных условий для обучения и преподавания будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.