Глава Серпухова на личном контроле держит вопрос о подтоплении подвала

В Серпухове жители жилого дома № 30/24, расположенного на улице Советской, обратились с важной проблемой к главе городского округа Серпухов Алексею Шимко, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основной вопрос касался регулярного подтопления подвального помещения этого здания. Этот вопрос вызывает огромное беспокойство у жильцов, поскольку влажные условия в подвале могут вести к образованию плесени, повреждению имущества и создают потенциальные угрозы для здоровья и безопасности жителей.

Алексей Владимирович лично выехал на место происшествия для проведения осмотра. После обследования ситуации было установлено, что управляющая компания уже предприняла меры по просушке подвала. Однако для полноценного решения проблемы и предотвращения повторных случаев подтопления требуется комплексный подход. В частности, было рекомендовано раскрыть продухи и обеспечить эффективную циркуляцию воздуха в подвале, чтобы влаге было куда уходить, а влажность снижалась и сохранялась на безопасном уровне.

Также, исходя из оценки ситуации, глава округа дал поручение управляющей компании частично заменить канализационный стояк. Новая и исправная канализационная система поможет снизить риск повторных подтоплений и устранить возможные утечки и засоры, что значительно улучшит санитарно-гигиенические условия в подвале.

Дополнительно, жители обращались с просьбой об установке у дома лавочек. В ближайшее время будет проведен монтаж новых лавочек.

Предпринятые меры и запланированные работы показывают, что ситуация находится под контролем, а усилия администрации направлены на оперативное и комплексное решение любых проблем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.