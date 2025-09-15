Глава Серпухова доложил Воробьеву о развитии дорожно-транспортной сети

Руководитель городского округа Серпухов Алексей Шимко доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву, как идет развитие дорожно-транспортной сети в муниципалитете, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В Серпухове Воробьев провел рабочую встречу с Шимко.

Глава округа рассказал, что в следующем году в муниципалитете планируются работы по расширению Борисовского шоссе (3,6 км), строительству развязок с Бутурлинского на Старосимферопольское шоссе. В 2026 году завершат возведение наземного пешеходного перехода через ж/д пути и ремонт моста через автодорогу Серпухов — Новинки — Погари.

«Хочется отметить работу в сфере дорожной инфраструктуры. В этом году мы отремонтировали 80 км дорог. Сейчас мы закрыли на ремонт аварийный мост — это один из въездов в город с трассы М-2. До конца года подрядчик сделает временный объезд», — сказал Шимко.

Он добавил, что для удобства местных жителей временно изменились маршруты общественного транспорта.

По его словам, ремонт основного моста полностью завершится в середине 2026 года.

«Очень много внимания уделяем освещению, устанавливаем камеры системы „Безопасный регион“. Они в том числе помогают нам бороться со случаями вандализма», — уточнил глава.