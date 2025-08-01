Глава Серпухова Алексей Шимко оценил обновление детской игровой зоны

В текущем году в рамках муниципальной программы по замене и реконструкции детских игровых площадок запланировано проведение работ по 21 адресу в Серпухове. По состоянию на сегодняшний день, работы успешно завершены на 16 объектах, обеспечивая юным жителям города обновленные и безопасные пространства для досуга. На оставшихся 5 площадках ведутся активные работы по благоустройству, завершение которых запланировано в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На улице Буденного, 9 завершены работы по капитальной реконструкции детской игровой зоны. В рамках проекта произведена полная замена ограждения и покрытия, а также установлены новые игровые элементы.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко осуществил выезд на объект с целью оценки качества выполненных работ. Результаты инспекции признаны удовлетворительными. Отмечено, что обновленная детская игровая зона предоставит детям современное и безопасное пространство для игр и отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.