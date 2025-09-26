Глава Серпухов проверила ход благоустройства и состояние многоквартирных домов

В рамках рабочего выезда глава городского округа Серпухов Алексей Шимко совместно с депутатом окружного Совета Игорем Ермаковым провели инспекцию объектов благоустройства и многоквартирных домов в различных районах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ключевые объекты проверки были расположены на улицах Весенняя, Российская, Джона Рида и Горького. Особое внимание было уделено дворовым территориям и дорожной инфраструктуре.

Дворовые территории и дороги стали одним из приоритетных направлений проверки. На улице Весенняя была проведена детальная инспекция двора дома № 57, а также оценка состояния дорожного полотна. В ходе осмотра были отмечены современные и безопасные детские площадки, созданные для комфортного отдыха горожан.

Состояние многоквартирных домов также находилось в центре внимания проверяющих. Были проверены качество выполненных ремонтных работ, в частности, ремонт плоской кровли. Контроль за своевременностью и соответствием стандартам подрядных работ является важным аспектом обеспечения безопасности и комфорта жителей.

Итоги инспекции будут использованы для дальнейшего планирования работ по благоустройству и улучшению городской инфраструктуры. Администрация округа продолжит работу по повышению качества жизни горожан и развитию городской среды.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.