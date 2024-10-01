Глава Щелково Андрей Булгаков провел еженедельное оперативное совещание

«В этом году начало осени выдалось тёплым. Тем не менее, для комфорта жителей, с прошлой недели мы начали поэтапный запуск отопления в соцучреждения – школы, детские сады, больницы и поликлиники. Теперь начинаем поэтапно запускать многоквартирные дома. Узнать точную дату по вашему адресу можно на карте, а быть в курсе всех отключений удобно через бота», - написал Андрей Булгаков в своём телеграм-канале.

Также были подведены итоги строительства линий наружного освещения в рамках программы «Светлый город», где жители сами выбирают адреса для благоустройства. За последние четыре года в округе установили 13 новых линий, среди которых в 2024 году будут: улица Сиреневая; деревня Здехово; деревня Новопареево.

Кроме того, в округе модернизируют щиты управления. Уже обновлён 101 щит. Также была произведена замена более 11 тысяч светильников на светодиодные.

Традиционно были рассмотрены обращения жителей, поступившие за прошедшую неделю. Особое внимание было уделено вопросам здравоохранения, связанным с нехваткой профильных специалистов. Андрей Булгаков поручил помочь с поиском подходящих кандидатур, и в течение месяца этот вопрос будет решён. В больнице работает горячая линия главного врача, подробнее об этом можно узнать по ссылке.

На этой неделе в планах: день открытых дверей в Щёлковской больнице; мероприятия Щёлковского театра; вакцинация от сезонного гриппа в торговом центре «Глобус».

Из выполненных поручений: восстановлено уличное освещение на улице Институтская; отремонтировано освещение детской площадки на ВШК между домами 35 и 36; произведен ремонт спортивной площадки у дома №6 на улице Ленина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.