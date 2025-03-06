Глава Щелкова разобрал порядка 45 вопросов жителей на выездной администрации

Выездная администрация 6 городских округов состоялась 5 марта в щелковском УСК «Подмосковье». Задать вопросы представителям администрации приехали председатели Советов многоквартирных домов Щелково, Фрязино, Лосино-Петровского, Богородского, Черноголовки и Звездного городка. Инициаторами мероприятия выступили министерство территориальной политики и Совет муниципальных образований, сообщает пресс-служба администрации округа.

Традиционно в рамках встречи были подняты ключевые темы, волнующие жителей.

Участники мероприятия обсудили планы по улучшению городской среды, включая парки, скверы, дворовые территории и общественные пространства. Особое внимание было уделено проектам по установке новых детских площадок.

В сфере ЖКХ жители подняли вопросы о качестве коммунальных услуг, ремонте и обслуживании внутридомовых систем. По части обслуживания дорог и транспорта обсудили проблемы с ямочным ремонтом, общественным транспортом и парковками. Были намечены меры по улучшению логистики.

Не обошли стороной и экологию. Подробно разобрали вопрос правильного вывоза крупногабаритных отходов.

Также в рамках выездной администрации обсудили капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание территорий: уборку улиц, вывоз мусора, освещение общественных пространств. По всем вопросам были даны необходимые поручения ответственным службам.

На встрече присутствовали представители ключевых областных организаций: «Мособлгаз», «Мособлэнерго», «Россети», «МосОблЕИРЦ», «Мосавтодор». Сотрудники ответили на вопросы по установке газового оборудования, начислению платежей, модернизации электросетевого комплекса и так далее.

Глава городского округа Щелково высоко оценил состоявшуюся встречу.

«Кустовая администрация получилась продуктивной. Только по Щелково задали 45 вопросов, 29 из которых были решены на месте», — сказал Андрей Булгаков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.