Глава Щелкова рассказал о старте комплексного благоустройства дворов в округе

Глава округа Щелково Андрей Булгаков сообщил, что в округе приступили к благоустройству дворов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В этом году комплексно обновим 12 дворовых территорий. Наполнение — по желанию жителей: детская или спортивная площадка, лавочки, дополнительные парковочные места, освещение, тротуары, замена дорожного полотна», — сказал Булгаков.

Специалисты уже приступили к работам, благоустройство всех объектов будет завершено к сентябрю. В план на этот год попали следующие объекты:

р. п. Фряново, ул. Победы, дома № 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А;

р. п. Фряново, ул. Победы, дома № 4, 5, 6;

Проспект 60 лет Октября, дома № 9, 15, 17;

Проспект 60 лет Октября, дома № 2, 2А, 2Б, 4;

ул. Беляева, дома № 8, 10;

ул. Беляева, дома № 3А, 8А, 10А;

д. Богослово, дома № 9, 10, 12, 13;

д. Долгое Ледово, дома № 7А, 9, 11, 12;

п. Монино, ул. Генерала Белякова, дома № 2, 4, ул. Авиационная, дома № 5, 7;

ул. Талсинская, дома № 8, 8А, ул. Сиреневая, дома № 4, 4А, ул. Комсомольская, дома № 2, 2А;

ул. Гагарина, дом № 1;

д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная, дома № 1, 2, 3, 4, 7.

Ранее в администрации Щелкова рассказали о деталях благоустройства территории на улице Проспект 60 лет Октября у домов № 2, 2А, 2Б и 4. Здесь будут установлены четыре новых «лежачих полицейских», модернизируют детскую игровую площадку, проведут озеленение, отремонтируют проезды, парковки, тротуары и бордюры.

Также во дворе появятся воркаут, песочный дворик, новые парковочные места, скамейки и урны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.