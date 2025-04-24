Глава Щелкова рассказал о приведении в порядок памятников ко Дню Победы

«В преддверии 80-летия Победы приводим в порядок все памятники, стелы, бюсты, обелиски и мемориальные комплексы в Щелково», — рассказал глава городского округа Андрей Булгаков. В общей сложности на территории Щелкова их насчитывается более 70.

В начале месяца специалисты выполнили демонтаж подлежащих замене элементов, собрали и вывезли весь мусор. Затем приступили непосредственно к ремонту: грунтовка, оштукатуривание, шпатлевание поверхностей; покраска; облицовка керамогранитных и тротуарных плит; ремонт ограждений.

В данный момент реализуется третий и заключительный этап — промывка территории, высадка цветов, уборка строительного мусора. К первому мая все работы будут завершены.

Капитальный ремонт в этом году проводится на двух объектах. В Мемориальном комплексе Аллея Памяти производится замена брусчатки площадью 760 кв. м, установка 7 новых лавочек и 4 урн, замена 10 светильников, а также на объекте будет уложен новый газон.

Также изменения ждут Мемориал погибшим воинам-химикам. Здесь будет произведена замена плитки на дорожках площадью 850 кв. м, восстановлен газон, а также частично заменят торшеры.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.