Глава Щелкова рассказал о ходе благоустройства Центрального парка

На сегодняшний день в парке уже сформирована новая тропиночная сеть, появляются очертания площадок и зон отдыха. «Проект двухлетний, но уже по итогам первого года видно, что в результате город получит новую точку притяжения, востребованную у жителей всех возрастов», — отметил Андрей Булгаков.

В данный момент завершен основной демонтаж и подготовлено основание под спортивные площадки и воркаут зоны. Уложено безопасное резиновое покрытие, установлены тренажеры, турники и элементы для занятий на свежем воздухе. На центральной аллее выполнено основание и идет активная укладка плитки — более 70% готово. На кольце будущей прогулочной зоны подготовлено место для качелей с подсветкой, где можно будет отдохнуть и встретиться с друзьями. Велодорожка уже имеет первый слой асфальта. Вдоль нее установлены опоры освещения, протянут кабель, смонтированы световые комплексы. Перед сценой выполнено мощение плиткой и установлены лотки ливневой канализации — это пространство станет частью событийной площадки. На месте старой площадки «Сказка» создается новая детская игровая зона с песочницей, современными малыми архитектурными формами и деревянным настилом. Выполнена траншея и уложены трубы под канализацию, готовятся участки под освещение. Уже начались работы по благоустройству площадки для выгула собак, также готовится место для детского автогородка.

Особое внимание при проведении работ уделяется озеленению: специалисты проводят санитарную вырубку сухостойных деревьев под чутким контролем дендрологов, а в следующем году будет проведена новая высадка. Глава округа отметил, что для команды администрации важно сохранить природный облик парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.