Глава Щелкова проверил дворы и дороги в Чкаловском

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков 14 мая провел обход микрорайона Чкаловский, где проверил состояние дворов, пешеходных маршрутов и общественный порядок. По итогам осмотра запланирован ремонт покрытия и меры по повышению безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во дворе между домами №1 и №3 по улице Насосный завод выявили участки с поврежденным асфальтом. В течение недели здесь проведут ремонт большими картами. Также проверили общее содержание территории — двор чистый, детская площадка соответствует нормативам, завезен свежий песок.

«Посмотрел и общее содержание двора. Территория чистая, детская площадка находится в нормативном состоянии, свежий песок завезен», — отметил глава городского округа Щелково, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Булгаков.

Он подчеркнул, что содержание дворов остается на постоянном контроле.

Отдельно обсудили организацию движения на пешеходных маршрутах к железнодорожной станции «Гагаринская». Сейчас автомобили частично перекрывают проход жителям. Для повышения безопасности на участке установят искусственные дорожные неровности и ограничительные столбики.

Продавец палатки «Щелковохлеб» сообщила о регулярных случаях вандализма и дебоширства. Объект разрисовывают, создавая неудобства сотрудникам и жителям. Ситуацию планируют взять на контроль по системе «Безопасный регион» и проработать дополнительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.