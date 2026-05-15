Глава Щелкова провел выездную администрацию на заводе «ЭНА»

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков 14 мая провел выездную встречу с жителями на территории предприятия «ЭНА». Обсудили вопросы благоустройства, ЖКХ и безопасности, по каждому обращению определены сроки решения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие представители профильных ведомств администрации. Жители подняли вопросы ремонта домов, освещения, состояния дорог и общественных территорий.

«Жительница дома №4 по улице Металлоконструкций Любовь Яковлевна обратилась с просьбой восстановить козырек над первым подъездом. Ранее конструкцию демонтировали. Сейчас уже ведется закупка материалов. Также обсудили другие волнующие вопросы по дому — проработаем вместе с управляющей компанией», — отметил Андрей Булгаков.

Анастасия Мурашова сообщила о недостаточном освещении тропинки вдоль гаражей у школы №16 в микрорайоне Жегалово. В администрации пояснили, что до сентября там установят новые опоры освещения в рамках благоустройства территории. Ирина Александрова попросила привести в порядок круговое движение у предприятия «ЭНА». До конца мая на участке отремонтируют покрытие, заменят бортовой камень и благоустроят внутреннюю часть круга.

Мария Крюкова обратила внимание на сухостойные деревья у ЦДК на улице Пушкина. Специалисты обследуют территорию 15 мая, после чего проведут удаление аварийных деревьев и вывоз порубочных остатков. По обращению Алексея Полищука до 1 июня выполнят профилирование подъездной дороги к дому №69А в деревне Набережная с подсыпкой инертного материала. Все вопросы взяты на контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.