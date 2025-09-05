Глава Щелкова провел совместный прием жителей с депутатом Госдумы

Андрей Булгаков отметил, что такие встречи дают возможность оперативно и четко, в команде, проработать любой вопрос.

В ходе встречи были подняты разные темы, среди которых — восстановление тротуара у школы № 12 на ул. Жуковского, а также установка знаков, замена кнопки светофора и рассмотрение установки искусственной дорожной неровности между мкр. Богородский и Финский. Оба вопроса будут проработаны до конца сентября. Также жители обратились с просьбой о ремонте дороги в мкр. Чкаловский (ул. Ленина) — данный объект будет включен в план на следующий год. Обсудили и установку новой детской площадки в 1-м Советском переулке. По данному адресу также будет запланировано внесение в план комплексного благоустройства территорий на 2026 год. Также стало известно, что до 15 октября будет решен вопрос с ремонтом подъезда № 8 по ул. Центральная, д. 9.

«Спасибо жителям за сигналы, доверие и активное участие в переменах округа», — отметил глава округа по итогам встречи.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.