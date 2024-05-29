Глава Щелкова провел еженедельное общегородское совещание

Совещание начали с темы расселения Дальнего Воронка. С пятницы работает офис приема. За 4 дня пришло более 100 человек.

Отопительный сезон только завершился, а в Щелкове уже начали подготовку к следующей зиме.

«Обсудили график ремонтов и текущий статус модернизации систем теплоснабжения. У нас масштабные планы по повышению качества услуг ЖКХ. В соответствии с дорожной картой, подробно будем уведомлять жителей о проводимых на территориях работах, возможных отключениях. Андрей Булгаков попросил жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. Работы необходимы для комфорта жителей. Подробно разобрали обращения жителей. Наблюдаем общее снижение фона, особенно по тематике мусора и ямочного ремонта. Местами западают управляющие компании — прямо с совещания их представители отправились исправлять недочеты и замечания», — говорится в сообщении.

Адрес приема: Щелково, ул. Комарова, 18к1. График работы: ежедневно с 10:00 до 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.