Глава Щелкова принял участие в акции «Диктант Победы»

Участие в мероприятии приняли жители округа всех возрастов, участники специальной военной операции, муниципальные депутаты и Глава городского округа Андрей Булгаков.

«Ежегодно принимаю участие в акции „Диктант Победы“. Сегодня — уже седьмой раз», — поделился Андрей Булгаков. Он принимал участие в акции на базе Средней образовательной школы № 3. А в общей сложности в округе было организовано 35 площадок, на них сегодня пришли более 10 тысяч жителей городского округа, чтобы присоединиться к «Диктанту Победы».

Узнать свои результаты можно будет на сайте диктантпобеды.рф. Также все желающие всё ещё могут присоединиться акции и написать «Диктант Победы» в онлайн-режиме: тестирование доступно на сайте проекта.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.