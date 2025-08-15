Глава Щелкова обсудил актуальные вопросы с сотрудниками Центра космической связи

Это ключевой российский оператор спутниковой передачи данных, который обеспечивает покрытие практически по всему миру и входит в десятку крупнейших по объему орбитально-частотного ресурса. На его орбите — 12 геостационарных спутников, которые работают в разных диапазонах и обеспечивают телевещание, интернет, каналы для подвижных объектов. Услугами ГП КС пользуются клиенты из более чем 60 стран.

Центр космической связи «Медвежьи Озёра» — особая точка на карте отрасли. Именно с него в 1967 году началась история предприятия. Сегодня здесь работают 16 приемо-передающих станций с антеннами от 4 до 16 метров, обеспечивая каналы связи в разных частотных диапазонах.

На предприятии трудятся 96 человек, из них 48 — жители городского округа Щелково.

«Для многих это не просто профессия, а дело жизни, которым они гордятся», — отметил Андрей Булгаков.

Он обсудил с коллективом актуальные для них вопросы, которые касались не только работы предприятия, но и сферы ЖКХ и благоустройства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области