Глава Щелкова Булгаков проверил ход благоустройства Центрального парка

Один из самых долгожданных и масштабных проектов, реализуемых в данный момент в городском округе Щелково — полное обновление Центрального парка культуры и отдыха. План работ охватывает территорию в 15,5 га. В рамках партийного проекта «Городская среда» глава округа Андрей Булгаков проверили ход работ, сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь запланирован огромный объем работ, после благоустройства в парке появится событийная площадь, новая набережная для прогулок у воды, большой и современный комплекс аттракционов с колесом обозрения более 30 метров. Также в парке оборудуют площадку для выгула собак, спортивную зону с волейбольными площадками. Будет увеличена прогулочная сеть — с новой плиткой и велодорожками. В парке появится новое органичное освещение, детская и спортивные площадки, камеры видеонаблюдения. Кроме того, будет проведено масштабное озеленение: 250 деревьев, 650 кустарников и более 4500 многолетников.

На сегодняшний день основание под спортплощадки уже готово на 90%. Центральная аллея — на 80%, на 40% завершена укладка плитки. Специалисты приступили к устройству велодорожек и монтажу освещения, также началась подготовка к установке новой детской площадки.

«Создаем пространство, в котором будет классно всем. Парк станет современной, зеленой и по-настоящему любимой точкой притяжения для жителей и гостей округа любого возраста», — рассказал Андрей Булгаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.

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