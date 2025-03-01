Глава Щелкова Андрей Булгаков встретился с жителями в формате выездной администрации

Серия встреч с жителями в формате выездной администрации продолжается в городском округе Щелково. В рамках таких мероприятий горожане могут задать интересующие вопросы главе округа или его заместителям. Очередная встреча прошла в посёлке городского типа Монино, в общей сложности на ней было разобрано более 40 вопросов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Часть из них касалась обеспечения безопасности. Жительница посёлка Оксана Валерьевна отметила хорошее освещение во дворе между домами № 5 по Авиационной и № 2 по Генерала Белякова. При этом тротуары в сторону улицы Баранова, которые ведут к детскому саду и школе, недостаточно освещены. Андрей Булгаков пообещал это исправить: при наступлении подходящих погодных условий будет дополнительно установлено 10 светильников. Кроме того, глава округа рассказал, что двор заявительницы попал в план благоустройства на этот год: в рамках работ будут отремонтированы проезды и тротуары, расширена парковка, установлены камеры и скамейки.

Также в рамках встречи обсудили капитальный ремонт школы № 24 имени Красовского. Родители учащихся обратились к главе с просьбой предусмотреть велопарковку возле здания, так как многие ребята приезжают в школу на велосипедах и самокатах. Андрей Булгаков поручил реализовать данные работы этим летом.

Ранее уже сообщалось, что администрация округа планирует в этом году уделить особое внимание мемориалам. Наталья Борисовна обратилась с просьбой дополнительно украсить клумбы перед памятниками и бюстами живыми цветами. Данные работы будут выполнены до 1-го мая.

Встреча прошла продуктивно и позволила жителям напрямую задать свои вопросы представителям администрации и главе округа, а чиновникам — получить обратную связь и узнать об актуальных проблемах поселка. «Получили много положительных отзывов относительно изменений в Монино. Это не повод расслабиться, а стимул делать ещё больше. В команде с жителями продолжим движение к позитивным переменам», — заключил Андрей Булгаков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.