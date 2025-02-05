Глава Щелкова Андрей Булгаков проверил ход ремонта школы № 21

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков посетил с выездной проверкой школу № 21 в деревне Серково, в которой в данный момент проводятся работы по капитальному ремонту. Здание не обновлялось с 1970-го года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На объекте уже выполнены демонтажные и подготовительные работы, специалисты приступили к кладке перегородок, устройству слаботочных систем и электроснабжения, монтажу витражей и остеклению.

В своем Telegram-канале Андрей Булгаков рассказал, что в 2023-м году на территории школы был сделан открытый стадион. Он пользуется большой популярностью среди жителей, поэтому продолжит свое функционирование после завершения ремонтных работ.

После капитального ремонта на базе школы будут реализованы дополнительные секции по робототехнике, волейболу, оригами, театральному искусству и многому другому.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.