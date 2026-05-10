Глава Щелкова Андрей Булгаков принял участие в открытии «Парты Героя»

Евгений Николаев — артиллерист, старший сержант. В 2022 году был мобилизован для участия в специальной военной операции. Служил заместителем командира взвода и до конца оставался со своими товарищами, понимая ответственность за каждого бойца.17 марта 2024 года Евгений погиб при исполнении воинского долга в боях под населенным пунктом Терны. Посмертно награжден орденом Мужества.«Парта Героя» — важная инициатива партии «Единая Россия». Проект реализуется в школах по всей стране с 2018 года и направлен на сохранение исторической памяти о выдающихся людях.

«Отдельно отмечу открытие школьного музея. Для ребят это возможность не просто прочитать о подвигах в учебниках, а буквально прикоснуться к истории своей страны. Именно с таких вещей и начинается настоящее чувство патриотизма и уважение к памяти», — отметил Глава городского округа Щелково, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Булгаков.

