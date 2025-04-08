Глава Щелкова Андрей Булгаков посетил производство космических аппаратов

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков посетил с рабочим визитом предприятие «Газпром СПКА», которое специализируется на проектировании и создании космических аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

За год коллектив предприятия производит до 4 спутников средней и большой размерности или до 100 малых аппаратов для многоспутниковых систем. Технологический комплекс рассчитан на выполнение полного цикла параллельной сборки. Среди заказчиков не только «Роскосмос», но и сторонние частные организации.

Андрей Булгаков пообщался с руководством о текущих задачах и планах по развитию, а также с сотрудниками предприятия.

«Почти треть сотрудников — жители нашего округа. Существуют некоторые проблемы с транспортной доступностью. Проработаем с коллегами из областного Минтранса вопросы дополнительных региональных маршрутов», — рассказал Глава городского округа. Он также добавил, что производство впечатлило его своим оснащением и инновационными решениями. «Уверен, что наших специалистов ждут новые открытия и значительные достижения в обеспечении технологического суверенитета страны», — резюмировал Андрей Булгаков.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.