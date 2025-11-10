Глава Рузы поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником

7 ноября, в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев провел торжественную встречу с личным составом правоохранительных органов. Мероприятие было посвящено чествованию тех, кто ежедневно обеспечивает безопасность жителей округа.

В ходе встречи руководитель округа выразил искреннюю благодарность всем сотрудникам за их самоотверженный труд и верность служебному долгу. Особое внимание было уделено важности работы полицейских в современном обществе и их роли в поддержании правопорядка.

Торжественное мероприятие включало церемонию награждения отличившихся сотрудников. Глава округа вручил награды тем сотрудникам, которые проявили профессионализм и мужество при выполнении служебных обязанностей. Каждый из награжденных был отмечен за свой вклад в обеспечение безопасности жителей Рузского округа.

Кульминацией праздника стал яркий праздничный концерт, подготовленный талантливыми артистами. Творческие номера подарили сотрудникам полиции и их семьям незабываемые впечатления, создав атмосферу праздника и признательности.

В своем обращении Александр Горбылев подчеркнул необходимость дальнейшего развития правоохранительных органов округа. Особое внимание было уделено внедрению современных технологий и совершенствованию методов работы для более эффективной защиты жителей.

Глава округа еще раз выразил глубокую признательность всем сотрудникам органов внутренних дел за их непростой и ответственный труд. Он пожелал полицейским крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в службе, подчеркнув важность их работы для общества.

«Хочу еще раз выразить огромную благодарность всем сотрудникам органов внутренних дел за их непростой труд. Желаю им крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и спокойных дежурств! Пусть в их семьях всегда царят мир и благополучие!» — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

