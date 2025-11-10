Глава Рузы обсудил с жителями Нововолково вопросы здравоохранения и инфраструктуры

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев провел значимую встречу с жителями деревни Нововолково при участии главного врача Рузской больницы Антона Бондарева. Основной темой обсуждения стало медицинское обслуживание населения на период предстоящего ремонта местной амбулатории, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Антон Бондарев заверил жителей, что медицинская помощь будет обеспечена в полном объеме благодаря организации работы мобильного фельдшерско-акушерского пункта по специальному графику выездов. Это позволит жителям получать необходимую помощь без значительных неудобств.

В ходе конструктивного диалога жители смогли поднять широкий спектр волнующих их вопросов. Особое внимание было уделено проблемам инфраструктуры и благоустройства населенного пункта. Среди ключевых тем — ремонт здания на улице Центральной, открытие аптечного пункта в торговом центре и улучшение системы записи к медицинским специалистам.

Жители также затронули вопросы уличного освещения, благоустройства территории около храма Всемилостивого Спаса и местного клуба, очистки питьевых колодцев и ремонта подъездов многоквартирных домов. Не остались без внимания проблемы зимнего содержания дорог и организации транспортного обслуживания.

Все озвученные вопросы были тщательно зафиксированы в протоколе встречи для дальнейшей проработки. Представители власти предоставили жителям конкретные сроки решения поднятых проблем и обозначили ответственных исполнителей.

Встреча завершилась на позитивной ноте, так как жители получили исчерпывающие ответы на свои вопросы и четкое понимание того, как будут решаться существующие проблемы. Такой формат общения позволяет эффективно выстраивать взаимодействие между властью и населением.

«Встреча прошла в конструктивном ключе. Главное, что жители получили ответы на свои вопросы и конкретные сроки решения проблем,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.