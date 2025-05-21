Глава Рузского округа вручил первые паспорта юным гражданам России

16 юных девушек и юношей получили из рук главы Рузского муниципального округа Александра Горбылева свой главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как отметил глава округа, получение паспорта — это символ взросления, нового жизненного этапа, приобретение новых прав, возможностей и обязанностей. А еще это шаг к самостоятельности. Вместе с паспортами ребятам вручили цветы и памятные подарки.

«Дорогие ребята! Как бы не складывалась ваша жизнь, какую бы вы не выбрали профессию в будущем, главное — быть достойными гражданами нашей страны, всегда гордиться своей Родиной и приносить пользу. Никогда не упускайте шанс использовать новые возможности для достижения заветных целей. Активно участвуйте в общественной жизни округа и нашего Подмосковья. Дерзайте! Только вперед! Удачи вам во всем! Мои поздравления!» — поздравил ребят глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.