Глава Рузского округа проверил парк «Городок» к лету

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев оценил готовность парка культуры и отдыха «Городок» к летнему сезону. В рамках месячника чистоты на территории провели уборку, ремонт и обработку от клещей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке «Городок» завершили комплекс работ по подготовке к лету. Специалисты выполнили механизированную промывку территории, отремонтировали и покрасили малые архитектурные формы, привели в порядок дорожно-тропиночную сеть. Также рабочие убрали мусор и смет и провели акарицидную обработку.

Парк расположен на месте древнего рузского городища и остается одной из самых популярных зон отдыха в округе. В будние дни его посещают до 100 человек, в выходные — до 350, а во время крупных мероприятий число гостей достигает тысячи.

«Администрация округа всегда уделяет особое внимание вопросам благоустройства и создания комфортной городской среды. Парк „Городок“ пользуется огромной популярностью среди жителей. Теперь можно с уверенностью сказать, что им в парке будет уютно и комфортно», — прокомментировал Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.