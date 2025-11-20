Глава Русской православной церкви празднует день рождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, уроженец Ленинграда, 20 ноября отмечает 79-летие. Предстоятель Русской православной церкви известен особым отношением к Санкт-Петербургу, где прошли его детство, юность и начало церковного служения, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье Михаила и Раисы Гундяевых. Его родители и старший брат Николай пережили блокаду города. Отец будущего патриарха работал на заводе, а затем стал священником храма Смоленской иконы Божией Матери.

Владимир Гундяев учился в обычной школе, а после восьмого класса работал техником-картографом в геологической экспедиции. В 1965 году он поступил в Ленинградскую духовную семинарию, затем окончил духовную академию с отличием. В 1969 году принял монашеский постриг, а в 1976 году был хиротонисан в епископы. Все три степени священства он получил в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.

С 1974 по 1984 год Кирилл возглавлял Ленинградскую духовную академию, став самым молодым ректором в ее истории. Он отмечал, что любовь к Санкт-Петербургу и его духовным традициям всегда оставалась важной частью его жизни. Особое значение для патриарха имело покровительство петербургских святых, таких как Иоанн Кронштадтский и Серафим Вырицкий.

В 2017 году патриарх Кирилл был удостоен звания почетного гражданина Санкт-Петербурга. На церемонии он подчеркнул, что считает это признанием вклада Русской православной церкви в духовное и культурное развитие города.

