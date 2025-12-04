сегодня в 19:28

Примаков — про RT: это, наверное, главный наш медийный бренд на внешнем рынке

Глава Россотрудничества Евгений Примаков охарактеризовал RT как голос разума и ведущий российский медийный бренд, ориентированный на зарубежную аудиторию.

Он отметил, что с помощью этого канала Россия транслирует не просто альтернативную точку зрения, а взвешенную позицию, основанную на фактах.

Примаков рассказал, что во времена своей работы на телевидении его нередко принимали за сотрудника RT за границей.

«RT — это, наверное, главный наш медийный бренд на внешнем рынке, имя славное, пользующееся доверием безусловным и очень большим авторитетом», — подчеркнул глава Россотрудничества.

Он также выразил уверенность относительно будущего RT в Индии, предсказав ему популярность среди индийских телезрителей.

