Глава Россотрудничества назвал RT голосом разума и главным медийным брендом РФ
Примаков — про RT: это, наверное, главный наш медийный бренд на внешнем рынке
Глава Россотрудничества Евгений Примаков охарактеризовал RT как голос разума и ведущий российский медийный бренд, ориентированный на зарубежную аудиторию.
Он отметил, что с помощью этого канала Россия транслирует не просто альтернативную точку зрения, а взвешенную позицию, основанную на фактах.
Примаков рассказал, что во времена своей работы на телевидении его нередко принимали за сотрудника RT за границей.
«RT — это, наверное, главный наш медийный бренд на внешнем рынке, имя славное, пользующееся доверием безусловным и очень большим авторитетом», — подчеркнул глава Россотрудничества.
Он также выразил уверенность относительно будущего RT в Индии, предсказав ему популярность среди индийских телезрителей.
