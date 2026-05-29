Глава «России православной» назвал святых для молитвы о работе

Председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов рассказал, к каким святым верующие могут обратиться при угрозе увольнения и конфликтах на работе, сообщает Life.ru .

Если сотруднику грозит сокращение или увольнение, верующие традиционно молятся святителю Спиридону Тримифунтскому. При жизни он помогал нуждающимся и заступался за людей в тяжелом материальном положении. По преданию, святой спас торговца от долгов, превратив змею в золото, а затем вновь сделав ее живой.

Также при риске потери работы обращаются к святому Иоанну Крестителю. По словам Михаила Иванова, многие верующие свидетельствуют, что молитва к нему помогала сохранить рабочее место даже в сложные периоды.

При конфликтах в коллективе и попытках «выжить» сотрудника рекомендуется молиться о примирении враждующих. В молитвослове есть прошение: «Владыко Человеколюбче, Царю веков и Подателю благих, разрушивший вражды средостения и мир подавший роду человеческому, даруй и ныне мир рабам Твоим, вкорени в них страх Твой и друг к другу любовь утверди; угаси всяку распрю, отыми вся разногласия и соблазны». Читать его можно как в храме, так и дома.

Особой заступницей трудящихся считается Пресвятая Богородица — перед иконой «Споручница грешных» просят утешения и смягчения сердец начальствующих. При клевете и интригах обращаются к святителю Николаю Чудотворцу и великомученику Георгию Победоносцу.

Также верующие молятся преподобному Сергию Радонежскому и мученику Трифону, прося помощи в разрешении рабочих трудностей.

