Глава «России Православной» Иванов: важно помнить об истоках Татьянина дня

Зампредседателя Всемирного русского народного собора, глава Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал, что 25 января в церковном календаре отмечен, как память святой мученицы Татианы Римской, он по праву считается еще и праздником отечественного студенчества, сообщает RT .

«Такое слияние не является случайным, оно глубоко символично и раскрывает единый путь стремления к истине — как духовной, так и научной», — подчеркнул Иванов.

Он напомнил, что в 1755 году в день памяти святой Татианы императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, который стал первым светским учебным заведением подобного масштаба в стране. По преданию инициатор этого указа граф Иван Шувалов специально выбрал дату в день именин своей матери Татьяны Родионовны.

Как уточнил собеседник, мученица Татиана жила в Риме в III веке, когда была эпоха жестоких гонений на христиан. За веру ее подвергли жестоким пыткам, но, по церковному преданию, сила Божия хранила мученицу: оковы с нее спадали, раны заживали, а лев не тронул святую. Она вместе с отцом приняла мученическую кончину, их казнили мечом.

По словам эксперта, изначально Татьянин день в Москве был мероприятием, которое объединяло всю городскую интеллигенцию. Он начинался с торжественного молебна в университетском храме, затем проводили официальную церемонию и шли на веселое гуляние. При этом власти в Татьянин день проявляли особое снисхождение к ликовавшим студентам.

