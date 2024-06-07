Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что была рада, когда американская корпорация McDonald’s ушла с российского рынка. В то же время Попова комплементарно высказалась о сети «Вкусно — и точка», назвав ее «флагманом здорового питания», сообщает Infox .

Руководитель Роспотребназдора, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), назвала McDonald’s источником самой вредной еды.

Она также добавила, что «Макдоналдс» и «Вкусно — и точка» имеют большой охват у молодого поколения, что может серьезно повлиять как на здоровье, так и на нездоровье людей.

Попова выразила надежду, что «Вкусно — и точка» станет функционировать «в лучшем формате, чем было» во времена работы McDonald’s. Более того, по мнению главы Роспотребнадзора, «Вкусно — и точка» является «флагманом здорового питания».