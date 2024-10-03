Глава рязанского села пообещал лично жечь поджигателей травы

сегодня в 18:42

Глава рязанского села на своей странице «ВКонтакте» предупредил односельчан о введении губернатором Рязанской области на территории района режима чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Он напомнил о строгом запрете на разжигание костров и ответственности за поджоги травы.

При этом Михайлов пригрозил, что лично бросит в огонь всех поджигателей.

«Если поджигателей найду лично я, без обид, брошу в огонь!» — написал глава села.

Жители отреагировали на слова Михайлова. В комментариях к посту они поддержали главу села.

Михайлов впоследствии уточнил, что угрозы были направлены в адрес «диверсантов». Так, по его словам, в пятницу в штормовой ветер был зафиксирован случай умышленного поджога. Глава села отметил, что таким способом хотел «попугать» поджигателей-диверсантов.

Ранее в Подмосковье был объявлен«оранжевый» уровень опасности из-за угрозы пожаров. Предупреждение будет действовать до 12:00 4 октября.