В Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за угрозы пожаров

Синоптики Гидрометцентра России на сайте предупредили жителей Московской области о сохранении чрезвычайной пожароопасности в отдельных районах региона, в связи с чем объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.

Предупреждение синоптиков о высокой пожарной опасности на территории Подмосковья будет действовать до 12:00 4 октября. Уровень пожароопасности в отдельных районах относят к пятому классу — это погода, при которой возникновение возгораний сухой травы чрезвычайно высоко.

«Оранжевый» уровень погодной опасности также объявлен в ближайших к Подмосковью регионах: Владимирской, Рязанской, Тульской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской и Белгородской областях.

Жителям перечисленных территорий в ближайшие сутки следует сохранять бдительность и в случае возникновения пожаров — обращаться по общему телефону экстренной помощи с мобильного: 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.