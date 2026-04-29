Глава Реутова встретился с пожарными и спасателями

Рабочая встреча главы Реутова Алексея Ковязина с сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части прошла 29 апреля в Подмосковье. Спасатели ежегодно совершают более 600 выездов по региону, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Алексей Ковязин посетил специализированную пожарно-спасательную часть Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области. С приветственным словом к участникам также обратился ветеран, полковник внутренней службы запаса Дмитрий Киселев.

В ходе визита глава города осмотрел многофункциональную спортивную площадку, учебную башню, теплодымокамеру, гараж-стоянку, пункт ежедневного технического обслуживания, общежитие и помещения пожарного депо. Встреча завершилась неформальным общением с сотрудниками МЧС.

Ежегодно реутовские спасатели и пожарные выполняют более 600 выездов не только в городе, но и по всей Московской области. Личный состав подразделения отмечен 6 государственными и 200 ведомственными наградами за мужество и профессионализм. По итогам прошлого года специализированная часть Реутова заняла второе место в России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.