Глава Реутова провел еженедельный обход

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко провел очередной еженедельный обход территорий, где ведутся работы по благоустройству и реконструкции инженерных коммуникаций. В рамках выезда были осмотрены несколько ключевых участков, в том числе проспект Мира и улица Юбилейная. На проспекте Мира завершена укладка нового асфальтового покрытия, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ближайшее время планируется модернизация прилегающей инфраструктуры — установка систем освещения и благоустройство территорий. Одновременно в проработке находится включение близлежащих дворов по улице Советской в программу комплексного благоустройства, работы уже стартовали по адресу: ул. Советская, д. 20.

Особое внимание в ходе инспекции было уделено реконструкции тепловых сетей на улице Юбилейной. Учитывая значимость объекта, глава муниципалитета держит реализацию данного проекта на личном контроле. Представители подрядных организаций отчитались перед главой о выполнении текущих этапов, соответствии срокам и соблюдении технологических регламентов.

Отдельно была затронута тема используемых строительных материалов и вопрос их качества. В рамках обхода Филипп Науменко указал на важность обеспечения комфорта и безопасности горожан в период строительных работ. Руководителю подрядной организации были даны поручения: минимизировать неудобства для жителей, связанные с проведением работ и складированием грунта; обеспечить ограждение зон работы техники; организовать безопасные маршруты для пешеходов и проезд автотранспорта; предусмотреть восстановление газонов после окончания земляных работ.

«Поступают вопросы от жителей по поводу внешнего вида монтируемых наземных конструкций. Это так называемые байпасы, которые устанавливаются для бесперебойной подачи воды в дома горожан. После окончания основных работ по прокладке труб эти временные конструкции будут демонтированы», — прокомментировал глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

Отдельным поручением было обозначено скорректировать график завершения работ таким образом, чтобы ключевые участки были приведены в порядок до начала нового учебного года, обеспечив тем самым максимальную безопасность для учащихся образовательных организаций, расположенных рядом с объектами реконструкции. Комплексная модернизация системы теплоснабжения в Реутове направлена на полное обновление устаревших участков трубопроводов, что позволит существенно повысить надёжность систем жизнеобеспечения и качество оказания коммунальных услуг для жителей города.

Такие регулярные обходы позволяют оперативно принимать решения, своевременно устранять недостатки и соблюдать ключевой принцип городской политики — открытость, качество и результат.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

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