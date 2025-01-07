Глава Реутова Филипп Науменко принял участие в рождественской службе

Городской округ Реутов встретил Рождество. В ночь на 7 января в двух храмах города прошли рождественские богослужения. Глава Реутова Филипп Науменко вместе с жителями наукограда принял участие в рождественской службе в Троицком храме, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Рождество — это время, когда мы возвращаемся к самым важным и искренним ценностям: любви, доброте, милосердию и единству. Пусть этот день наполнит ваши сердца теплом, светом и надеждой на лучшее. Пусть в каждом доме царит гармония, а в каждой семье — согласие и счастье», — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем Telegram-канале.

В рамках мероприятия он поздравил горожан с праздником и пожелал реутовчанам здоровья, благополучия и исполнения самых заветных желаний.

Ночная божественная литургия в Троицком храме Реутова началась в 22.30 и закончилась за полночь 7 января. Ее возглавил Благочинный Балашихинского церковного округа отец Михаил. Также у храма был установлен Рождественский вертеп с младенцем Иисусом.

Кроме этого, рождественские богослужения прошли и в Храме Казанской иконы Божьей Матери — второй церкви наукограда. Божественная литургия здесь началась в 21:00.

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