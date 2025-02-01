Глава Реутова Филипп Науменко подвел итоги работы за 2024 год

Глава Реутова Филипп Науменко выступил с большим отчетом о работе за 2024 год. Доклад затронул самые разные темы. Ключевыми стали — поддержка специальной военной операции, развитие городской инфраструктуры, социально ориентированный бюджет, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В мероприятии приняли участие председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, боевые офицеры Николай Кузнецов и Дмитрий Кузнецов, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский владыка Николай, а также ветераны, участники спецоперации, депутаты, руководители предприятий, правоохранительных органов и жители Реутова.

«Хочу сказать слова благодарности всем нашим жителям, предприятиям и предпринимателям города, волонтерам, школьникам, старшему поколению, каждому, кто внес и вносит свою лепту в такое важное и нужное дело как сбор и доставка гуманитарной помощи», — отметил глава Реутова в самом начале своего доклада.

В 2024 году Реутов регулярно отправлял конвои с гуманитарным грузом военнослужащим на территорию спецоперации. Посылки доставлялись как бойцам на передовую, так и жителям новых регионов. Также наукоград помогал жителям Белгородской и Курской областей.

Кроме этого, в Реутове продолжают реализовываться крупные проекты — строительство новых социальных объектов, капитальный ремонт жилья, модернизация инфраструктуры.

Отдельного внимания заслуживает тема развития экономики Реутова. Как отметил глава муниципалитета Филипп Науменко, за 2024 год в городе были созданы более двух тысяч рабочих мест, а собственные доходы наукограда увеличились на 36%. Неслучайно по итогам года администрация наукограда стала одной из самых эффективных в Подмосковье.

«Важно отметить, что городской бюджет был и остается социально ориентированным. Поэтому в наступившем году мы продолжим строить социальные объекты, ремонтировать учреждения образования, обновлять школьные стадионы, модернизировать сферу ЖКХ (теплосети и систему водоснабжения) для организации надежного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг», — резюмировал глава Реутова Филипп Науменко.

По его словам, в городе продолжат ремонтировать дороги, многоквартирные дома и подъезды, благоустраивать дворы, парки и скверы. Не остановится работа и по взаимодействию с жителями, поддержке бойцов в зоне СВО и их семей, заявил он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.