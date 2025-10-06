Глава Раменского встретился с педагогами в школе № 35 «Вектор успеха»

«Учитель — это не просто профессия, это призвание, требующее безграничной любви к детям, терпения, мудрости и самоотдачи. Каждый день вы не только передаете знания, но и воспитываете в учениках лучшие человеческие качества», — сказал глава Раменского округа.

В системе образования Раменского округа работают 5330 человек, из них 1893 учителя и 743 воспитателя. Отрадно, что в этом году в школы Раменского округа пришло работать рекордное количество молодых специалистов — 89, 20 из них — это учителя начальных классов.

Глава Раменского округа c большой радостью вручил педагогам нагрудные знаки «За верность профессии», «Молодость и профессионализм» и поздравил с присвоением звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Также были вручены почетные грамоты Министерства Просвещения РФ и Министерства образования Московской области.

Эдуард Малышев сообщил, что в Раменском округе улучшается инфраструктура, капитально ремонтируются образовательные учреждения и строятся новые.

В 2024 году была построена школа на 550 мест на ул. Высоковольтной, провели капитальный ремонт в школе п. РАОС

В 2025 году построен современный детский сад «Умка» на 225 мест на ул. Молодежной

Начался капитальный ремонт Рыболовской школы, строительство пристроек к Софьинской школе на 200 мест и к Гимназии г. Раменское на 500 мест.

Получено одобрение по строительству еще одной школы на 1100 мест на ул. Молодежной.

Также он добавил.

«Уважаемые педагоги, вы несете все самое лучшее, от вас зависит будущее нашей страны. Вам слова огромной благодарности и низкий поклон!»