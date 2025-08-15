Глава Раменского проверил благоустройство двора в п.совхоза «Раменское»

На объекте полностью завершены работы по укладке асфальта, установке бордюров, обновлению пешеходных дорожек и обустройству парковочных мест. Во дворе установили урны для мусора. По решению жителей от размещения скамеек отказались.

В рамках программы «Народные тропы» в этом году обустроили 11 пешеходных маршрутов, которые сформировались естественным путем. Один из них расположен на улице Шоссейная, дом 27, где местные жители нуждались в удобной пешеходной дорожке.

По итогам осмотра Эдуард Малышев выявил несколько недостатков, которые требуют устранения. Необходимо построить тротуар до детского сада № 33 и обустроить пешеходный переход рядом с дошкольным учреждением. Также требуется понизить тепловую камеру, которая мешает передвижению жителей.

Глава округа поручил усилить контроль за содержанием территории управляющей компании и МБУ «Содержание и благоустройство».

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.