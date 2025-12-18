Глава Раменского оценил результаты благоустройства на объекте

Глава городского округа Раменское Эдуард Малышев проинспектировал завершенные благоустроительные работы на объекте по адресу: г. Раменское, ул. Гурьева, д. 26, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По многочисленным обращениям граждан выполнен комплекс мероприятий, направленных на улучшение городской среды.

Что сделано:

устроена экопарковка площадью 530 кв. м с применением бетонной газонной решетки — практичное и экологичное решение, позволяющее сохранить зеленый облик территории;

установлен дорожный бордюрный камень общей протяженностью 100 пог. м — это придает облику пространства аккуратность и четкость линий;

обустроена въездная группа шириной 6 м с покрытием из асфальтобетона — теперь подъезд к объекту стал удобнее и безопаснее.

Качество проведенных мероприятий соответствует заявленным требованиям.

«Такие проекты — не просто благоустройство, а вклад в комфортное будущее нашего округа. Мы продолжаем работать над тем, чтобы Раменское становилось еще удобнее для каждого жителя», — сообщил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.