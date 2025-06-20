Глава Раменского округа встретился с участниками «Активного долголетия»

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев вместе с заместителями и депутатами принял участие в выездной встрече с участниками проекта «Активное долголетие» на территории Центра культурного развития «Гармония» в Дубовой Роще, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Местные жители старшего возраста смогли задать вопросы и внести предложения по развитию программы, а также пройти медицинский осмотр в мобильном пункте здоровья. Мероприятие состоялось 20 июня.

Также на выездной администрации присутствовал исполняющий обязанности директора ГКУЗ МО «Центр медицинской инспекции Министерства здравоохранения Московской области» Юрий Радионов.

Жители старшего возраста смогли напрямую обратиться к руководству округа с вопросами и предложениями. Прозвучали идеи об увеличении количества обучающих курсов и лекций по здоровому образу жизни, новых экскурсиях по Подмосковью. Также обсуждались вопросы благоустройства территории и пруда в Дубовой Роще.

Глава округа заверил, что все предложения будут проработаны. По его словам, особое внимание уделяется созданию комфортных условий для активного долголетия жителей.

Рядом с местом встречи был организован мобильный фельдшерско-акушерский пункт, где все желающие могли пройти бесплатный медицинский осмотр. Эдуард Малышев призвал жителей регулярно проходить профилактические обследования.

21 июня с 10:00 до 15:00 мобильный центр здоровья будет работать в Раменском парке на площади Победы. Для прохождения осмотра необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.