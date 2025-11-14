Глава Раменского округа торжественно открыл новую спортивную площадку в поселке Дубовая Роща

В октябре началось строительство новой хоккейной площадки в поселке Дубовая Роща, о которой неоднократно просили жители поселка лично главу на выездных администрациях. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Работы завершены, и мы торжественно открываем универсальную площадку, которая станет точкой притяжения не только в зимние месяцы, но и в теплое время года. Летом здесь можно будет играть в футбол и баскетбол», — отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

На открытие с большим удовольствием собрались местные ребятишки, для которых была организована анимационная программа. Не обошлось и без сладких сюрпризов — всем детям раздали мороженое.

На объекте выполнили:

Демонтаж контейнерной площадки, опиловка ветвей и расчистка мелкой поросли;

Устройство площадки 40×20 м с резиновым покрытием;

Монтаж контейнерной площадки на 8 баков;

Монтаж КГО на 1 отсек;

Оборудованы подъездные пути площадью 202 кв. м;

Проведено освещение из 6 опор и 12 светильников;

Организована парковочная зона площадью 150 кв. м;

Обустроена отапливаемая раздевалка и установлена трибуна для зрителей;

Закуплены ворота для футбола и хоккея;

Установлены баскетбольные щиты;

Хоккейная коробка находится рядом со школой, Дворцом культуры и жилыми домами.

«Уверен, жители всех возрастов оценят новый спортивный объект и с удовольствием будут проводить здесь время», — сказал Эдуард Малышев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.