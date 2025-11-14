Глава Раменского округа торжественно открыл новую спортивную площадку в поселке Дубовая Роща
Фото - © Раменский медиацентр
В октябре началось строительство новой хоккейной площадки в поселке Дубовая Роща, о которой неоднократно просили жители поселка лично главу на выездных администрациях. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
«Работы завершены, и мы торжественно открываем универсальную площадку, которая станет точкой притяжения не только в зимние месяцы, но и в теплое время года. Летом здесь можно будет играть в футбол и баскетбол», — отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.
На открытие с большим удовольствием собрались местные ребятишки, для которых была организована анимационная программа. Не обошлось и без сладких сюрпризов — всем детям раздали мороженое.
На объекте выполнили:
- Демонтаж контейнерной площадки, опиловка ветвей и расчистка мелкой поросли;
- Устройство площадки 40×20 м с резиновым покрытием;
- Монтаж контейнерной площадки на 8 баков;
- Монтаж КГО на 1 отсек;
- Оборудованы подъездные пути площадью 202 кв. м;
- Проведено освещение из 6 опор и 12 светильников;
- Организована парковочная зона площадью 150 кв. м;
- Обустроена отапливаемая раздевалка и установлена трибуна для зрителей;
- Закуплены ворота для футбола и хоккея;
- Установлены баскетбольные щиты;
- Хоккейная коробка находится рядом со школой, Дворцом культуры и жилыми домами.
«Уверен, жители всех возрастов оценят новый спортивный объект и с удовольствием будут проводить здесь время», — сказал Эдуард Малышев.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.