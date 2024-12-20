Глава Раменского округа с рабочим визитом посетил кондитерский комбинат в Дружбе

Кондитерский комбинат в поселке Дружба Раменского округа занимается производством мучных кондитерских изделий длительного хранения: сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий. Также в ее перечень входят мучные кондитерские изделия, торты, пирожные, пироги и бисквиты, предназначенные для длительного хранения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже больше 20 лет ООО «Раменский кондитерский комбинат» работает на российском рынке. Компания начала свою деятельность 19 июня 1999 года. На сегодняшний день она включает в себя две производственные площадки: в Раменском и с 22 июня 2005 года в Самарской области («Раменский кондитерский комбинат — Самара»).

Комбинат использует сложные и высокотехнологичные линии для производства продукции, учитывая современные тенденции в потребительском поведении. Сегодня в ассортименте раменского кондитерского комбината представлена целая гамма продукции, которая может удовлетворить запросы самых взыскательных покупателей. Планируется запуск еще 2 производственных линий — итальянские и испанские печи.

774 сотрудника работают на предприятии. В основном это жители Раменского, Воскресенска, Коломны и Люберец.

«Здесь используется только высококачественное сырье, производственные линии отвечают мировым стандартам, а система менеджмента пищевой безопасности предприятия сертифицирована по международному стандарту ISO 22000:2018. Желаю генеральному директору предприятия Дмитрию Савинкину и всему коллективу успехов в работе и новых высот!» — написал Эдуард Владимирович в соцсетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.