Глава Раменского округа рассказал, как информируют о дефектах на детских площадках

Глава Раменского городского округа Николай Ханин рассказал, как в муниципалитете информируют жителей о дефектах на детских площадках, передает пресс-служба администрации округа.

В Раменском в рамках подготовки территорий общественных пространств к летнему сезону используют практику информирования жителей о сроках проведения ремонта игровых элементов и дефектов резинового покрытия на детских площадках с помощью специальных наклеек.

«Мы постарались в легкой и доступной форме сообщить ребятам и взрослым, что вышедшие из строя игровые элементы уже в работе и что скоро будут функционировать в полной мере», — отметил Николай Ханин.

Благодаря стикерам, наклеенным на самом видном месте, жители понимают, что каждый дефект на детской площадке учтён и стоит в плане ремонта, а ответственная организация точно знает сроки его устранения.

Теперь на качелях, горках, каруселях, качалках, домиках и резиновом покрытии дети и их родители сразу могут увидеть дефект и узнать, когда поломка будет устранена.

Учет дефектов уже проведен в городе Раменское (по адресам:ул. Гурьева, д. 11,ул. Коммунистическая, д. 5, 9, 29, 34, ул. Красноармейская, д. 18, ул. Новостройка, д. 11/4, Северное шоссе, д. 42, ул. Школьная, д. 6) и в п. Электроизолятор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.