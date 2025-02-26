Глава Раменского округа проверил состояние дворовой территории на улице Крымская

На минувшей неделе в ходе совещания главы Раменского округа Эдуарда Малышева и руководителя муниципального центра управления регионом выделили наиболее проблемную территорию — улица Крымская в городе Раменское. Большое количество обращений поступило по поводу содержания территории двора. В частности, уборки тротуаров и детских площадок, сообщает пресс-служба администрации округа.

В среду с рабочим визитом Эдуард Малышев приехал посмотреть и оценить работу управляющей компании и МБУ «Содержание и благоустройство».

«В целом хочу отметить положительную динамику в уборке подъездов, вывешены графики уборки», — отметил глава округа.

Он добавил, что в ближайшее время сотрудники МБУ проведут работы по очистке подходных путей и детской площадки во дворе дома № 7. Также в весенний период проведут работы по выкорчевыванию пней, которые портят визуальный облик территории.

В ходе обхода территории он пообщался с жителями микрорайона, они также отметили положительные изменения.

«Комфортное проживание жителей — залог успешного будущего и процветания региона в целом. Подобные проверки буду проводить на регулярной основе», — поделился Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.