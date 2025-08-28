Глава Раменского округа проверил качество безбарьерной среды в городе

Администрация Раменского округа вместе с представителем правления местного отделения «Всероссийского общества инвалидов» Олесей Фроловой прогулялись по центральным улицам города, чтобы посмотреть на проблемные точки для маломобильных граждан, сообщили в пресс-службе округа.

Во время обхода уделили внимание пешеходным переходам, оценили удобство бордюров у точек притяжения, а также обсудили спуски с тротуара.

Глава округа Эдуард Малышев проверив доступную среду, выявил ряд замечаний и отметил, что городское пространство будет улучшено. Такие встречи продолжатся и на других улицах Раменского.

«Это очень важная работа, ведь только так можно увидеть своими глазами, где возникают неудобства при передвижении для инвалидов-колясочников, мам с колясками и велосипедистов. Во время обхода особое внимание уделили удобству бордюров. Взяли на контроль ситуацию с уклоном бордюров в районе ТЦ „Солнечный“. Необходимо сделать их более удобными для передвижения на коляске. Доступная среда — это создание комфортного и безопасного пространства для всех жителей. Будем и дальше работать над тем, чтобы наш округ был удобным для каждого», — поделился Эдуард Владимирович.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.