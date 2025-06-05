Глава Раменского округа проверил готовность озера Солнечное к летнему сезону
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Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев вместе с сотрудниками Раменской службы спасения посетил озеро Солнечное, где в летний период будет работать спасательный пост. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
С наступлением летнего сезона на территории озера Солнечное в Раменском развернут мобильный спасательный пост. Он оснащен всем необходимым оборудованием для спасения людей на воде и оказания первой помощи.
Весь купальный сезон здесь будут ежедневно дежурить по два спасателя-матроса, которые обеспечат безопасность отдыхающих и в случае необходимости окажут помощь.
Кроме того, в планах администрации — организовать на озере Солнечное полноценную пляжную зону. Уже проводятся необходимые подготовительные мероприятия, в том числе взяты пробы воды для проверки качества.
«Мы хотим, чтобы жители Раменского активно и безопасно отдыхали в летний период. Для этого создаются все условия», — отметил глава Раменского городского округа Эдуард Малышев.
Традиционно на водных объектах округа осуществляется комплекс мер по обеспечению безопасного отдыха и проводится санитарно-эпидемиологическое освидетельствование.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.