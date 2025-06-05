Глава Раменского округа проверил готовность озера Солнечное к летнему сезону

сегодня в 15:53

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев вместе с сотрудниками Раменской службы спасения посетил озеро Солнечное, где в летний период будет работать спасательный пост. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С наступлением летнего сезона на территории озера Солнечное в Раменском развернут мобильный спасательный пост. Он оснащен всем необходимым оборудованием для спасения людей на воде и оказания первой помощи.

Весь купальный сезон здесь будут ежедневно дежурить по два спасателя-матроса, которые обеспечат безопасность отдыхающих и в случае необходимости окажут помощь.

Кроме того, в планах администрации — организовать на озере Солнечное полноценную пляжную зону. Уже проводятся необходимые подготовительные мероприятия, в том числе взяты пробы воды для проверки качества.

«Мы хотим, чтобы жители Раменского активно и безопасно отдыхали в летний период. Для этого создаются все условия», — отметил глава Раменского городского округа Эдуард Малышев.

Традиционно на водных объектах округа осуществляется комплекс мер по обеспечению безопасного отдыха и проводится санитарно-эпидемиологическое освидетельствование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.