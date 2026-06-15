Глава Раменского округа проверил благоустройство в поселке Красный Октябрь

Инспекцию комплексного благоустройства у дома № 35б в поселке Красный Октябрь провел глава Раменского округа Эдуард Малышев. Работы ведутся по обращениям жителей для создания безопасного подхода к новой школе и детскому саду № 4, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы стартовали после обращений жителей, поступивших два года назад во время строительства школы на улице Высоковольтной. Основная задача проекта — обустроить удобный и безопасный пешеходный маршрут к образовательным учреждениям.

На территории расширяют парковочное пространство и укладывают более тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Это позволит устранить ямы и неровности, повысить комфорт движения транспорта. На тротуарах и пешеходных дорожках также обновят покрытие, что сделает передвижение безопаснее, в том числе для родителей с колясками и маломобильных жителей.

Проект предусматривает озеленение двора и устройство газона. Кроме того, здесь установят новые лавочки и урны. Все работы выполняют с соблюдением строительных норм, их ход контролируют профильные службы администрации округа.

В связи с использованием тяжелой техники и демонтажными работами глава округа попросил жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. После завершения благоустройства территория станет более комфортной и безопасной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.