Глава Раменского округа проверил благоустройство набережной Борисоглебского озера

Эдуард Малышев проинспектировал ход работ по благоустройству набережной у Борисоглебского озера — одного из ключевых проектов этого года в рамках госпрограммы Московской области «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

Что уже сделано:

Установлено 90% палубной доски на смотровых площадках и настилах, завершается обшивка торцов.

Проложены кабельные линии для систем видеонаблюдения и наружного освещения, траншеи засыпаны.

Глава осмотрел зоны, которые появятся после завершения благоустройства:

Смотровая беседка — металлокаркас уже смонтирован и усилен. Здесь будут фотографироваться гости, а также можно будет проводить свадебные церемонии.

Городской балкон с лавочками и фудкортом — с него откроется потрясающий вид на озеро.

Городской солярий — площадка для принятия солнечных ванн с удобными настилами.

Камерная зона у столетней ивы — самое тихое место парка со скамейками для чтения. Это дерево — часть нашей истории (оно внесено в реестр самых старых деревьев России).

Пирс, качели — эти элементы сделают набережную по‑настоящему комфортной для семейного отдыха.

Все элементы выполняются в едином усадебном стиле, что подчеркивает связь с историей места — территория относится к объекту культурного наследия, усадьбе «Раменское».

Дополнительные решения для комфорта и безопасности:

система уличного освещения — для уюта и безопасности в вечернее время;

круглосуточное видеонаблюдение — чтобы посетители чувствовали себя спокойно;

дублирующая пешеходная дорожка рядом с лыжероллерной трассой — для удобства всех гостей парка.

«Это будет по‑настоящему многофункциональное пространство: здесь найдется место и для спокойного отдыха у воды, и для активного времяпрепровождения, и для семейных пикников, и для красивых фотосессий», — поделился Эдуард Малышев.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.