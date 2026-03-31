Глава Раменского округа проверил благоустройство набережной Борисоглебского озера
Фото - © Раменский медиацентр
Эдуард Малышев проинспектировал ход работ по благоустройству набережной у Борисоглебского озера — одного из ключевых проектов этого года в рамках госпрограммы Московской области «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.
Что уже сделано:
- Установлено 90% палубной доски на смотровых площадках и настилах, завершается обшивка торцов.
- Проложены кабельные линии для систем видеонаблюдения и наружного освещения, траншеи засыпаны.
Глава осмотрел зоны, которые появятся после завершения благоустройства:
- Смотровая беседка — металлокаркас уже смонтирован и усилен. Здесь будут фотографироваться гости, а также можно будет проводить свадебные церемонии.
- Городской балкон с лавочками и фудкортом — с него откроется потрясающий вид на озеро.
- Городской солярий — площадка для принятия солнечных ванн с удобными настилами.
- Камерная зона у столетней ивы — самое тихое место парка со скамейками для чтения. Это дерево — часть нашей истории (оно внесено в реестр самых старых деревьев России).
- Пирс, качели — эти элементы сделают набережную по‑настоящему комфортной для семейного отдыха.
Все элементы выполняются в едином усадебном стиле, что подчеркивает связь с историей места — территория относится к объекту культурного наследия, усадьбе «Раменское».
Дополнительные решения для комфорта и безопасности:
- система уличного освещения — для уюта и безопасности в вечернее время;
- круглосуточное видеонаблюдение — чтобы посетители чувствовали себя спокойно;
- дублирующая пешеходная дорожка рядом с лыжероллерной трассой — для удобства всех гостей парка.
«Это будет по‑настоящему многофункциональное пространство: здесь найдется место и для спокойного отдыха у воды, и для активного времяпрепровождения, и для семейных пикников, и для красивых фотосессий», — поделился Эдуард Малышев.
Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.
«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.